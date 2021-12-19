Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Estoril'den flaş Bruno Pinheiro açıklaması! (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Estoril'den flaş Bruno Pinheiro açıklaması! (BJK spor haberi)

Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro'yu gündemine almıştı ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Estoril kulübü de internet sitesinden Bruno Pinheiro'yla ilgili bir açıklama yaptı. İşte o açıklama ve tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri - BJK spor haberi (Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 16:11 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 16:23
BEŞİKTAŞ HABERİ: Estoril'den flaş Bruno Pinheiro açıklaması! (BJK spor haberi)

Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro'yu gündemine almıştı ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Estoril kulübü de internet sitesinden Beşiktaş ile anlaşmaya varamayan Bruno Pinheiro'yla ilgili bir açıklama yayınladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Estoril'den flaş Bruno Pinheiro açıklaması! (BJK spor haberi)

İşte yapılan açıklama:

Geçen hafta boyunca, başka bir kulübün Estoril Praia teknik direktörü Bruno Pinheiro'nun hizmetlerine ilgi duyduğu iddiasıyla ilgili olarak yayınlanan birkaç haber gördük.

Normalde Estoril Praia'daki profesyonellerin iyi çalışmalarının diğer kulüplerin ilgisini çektiğine inanıyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Estoril'den flaş Bruno Pinheiro açıklaması! (BJK spor haberi)

Bruno Pinheiro, 2023 yılına kadar Estoril Praia ile sözleşmesi olan harika bir koç. Taraftarlarımız ve bölgemiz için harika bir sezon geçirmeye %100 odaklanmış ve motive olmuş durumdayız.

Sıradaki oyunu hazırlamanın zamanı geldi.

DİĞER
Son dakika...Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala 11'ler netleşiyor! Sürpriz karar...
SON DAKİKA: İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı, oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor