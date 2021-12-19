BEŞİKTAŞ HABERİ: Estoril'den flaş Bruno Pinheiro açıklaması! (BJK spor haberi)

Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro'yu gündemine almıştı ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Estoril kulübü de internet sitesinden Beşiktaş ile anlaşmaya varamayan Bruno Pinheiro'yla ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte yapılan açıklama: Geçen hafta boyunca, başka bir kulübün Estoril Praia teknik direktörü Bruno Pinheiro'nun hizmetlerine ilgi duyduğu iddiasıyla ilgili olarak yayınlanan birkaç haber gördük. Normalde Estoril Praia'daki profesyonellerin iyi çalışmalarının diğer kulüplerin ilgisini çektiğine inanıyoruz.