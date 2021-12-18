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SPOR HABERİ - Kasımpaşa-Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan açıklama! "Beşiktaş..."

Spor haberi... Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Sivasspor Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmeyi başarırken, son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan Rıza Çalımbay karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çalımbay Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmediğini ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 16:45
SPOR HABERİ - Kasımpaşa-Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan açıklama! "Beşiktaş..."

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci yarıda çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi.

SPOR HABERİ - Kasımpaşa-Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan açıklama! "Beşiktaş..."

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, üst üste 4. kez kazandıklarını hatırlatarak, "Son 3 maçta ligin en iyi takımlarıyla oynadık ve galip geldik. Oynayarak kazandık."

SPOR HABERİ - Kasımpaşa-Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan açıklama! "Beşiktaş..."

"Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarıda çok iyi futbol oynadık. Maçı güzel şekilde sonuçlandırdık. Arkadaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR HABERİ - Kasımpaşa-Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan açıklama! "Beşiktaş..."

Yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini vurgulayan Çalımbay, "Son zamanlarda çok iyi gidiyoruz. Bu takımı son 2 sezonda Avrupa kupalarına götürdük. Böyle bir başarı yakaladık. Bu sezon da iyi bir şekilde ligi bitirmeye çalışacağız. Lig çok zor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu oyunun biraz daha üzerine çıkmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

SPOR HABERİ - Kasımpaşa-Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan açıklama! "Beşiktaş..."

BEŞİKTAŞ SORUSUNA YANIT!
Rıza Çalımbay, adının Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında gösterilmesiyle ilgili bir soruyu, "Kesinlikle Beşiktaş'tan ne teklif geldi ne de yöneticilerle görüştüm. Birisini aramak ve arattırmak benim yapım değil."

SPOR HABERİ - Kasımpaşa-Sivasspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan açıklama! "Beşiktaş..."

"Başarılarımla bir yerlere geldim. Beşiktaş Kulübü benim için çok değerli. Futbol hayatım orada başladı ve bitti. Antrenörlük ve futbolculuk hayatımda iyi şeyler yaşadım." şeklinde yanıtladı.

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