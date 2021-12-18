Rosier'in kuzeninden Pinheiro sözleri! "Kimse onu kandıramaz"

Beşiktaşlı Rosier'in kuzeni Lorientz Rosier'den, daha önce beraber çalıştığı Pinheiro için şu yorumu yaptı: Hep hücum ister. Ancak takıntılı değildi, savunma da yaptırır. Güçlü, kuvvetli, yıkılmayan oyuncuları sever. Çok akıllıdır. Oyuncuların kendisini kandırmasına izin vermez, çalışması eğlencelidir.



SON MAÇINDA

Beşiktaş'a imza atmak için geri sayıma geçen teknik direktör Bruno Pinherio, dün gece Famalicao karşısında son kez Estoril'in başında sahaya çıktı. Portekizli teknik adamın pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisini siyah-beyazlı yetkililerle birlikte tribünden izleyeceği belirtildi.