Güçlü, cesur, hazır

Kara Kartallar, Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İdmanın, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Çalışmalar sırasında Beşiktaşlı futbolcuların hırslı olması gözden kaçmazken, Ümraniye'de tabiri caizse kemik sesleri duyuldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak.



YAĞMURA RAĞMEN İDMANI TAKİP ETTİ

Öte yandan geçen sezondan beri derbilerde takımı ziyaret ederek oyunculara moral veren başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe sınavı öncesi de yine turlara başladı. Başkan Çebi, yağmura rağmen siyah-beyazlıların dünkü antrenmanını saha kenarında takip etti. Başkan bugünkü çalışmayı da izleyip moral verecek.