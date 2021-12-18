Haberler Beşiktaş Flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Türkiye’de yıldızlaşır"

Flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Türkiye’de yıldızlaşır"

Portekiz'de SPORT TV'de futbol yorumculuğu yapan Francisco Coelho, Beşiktaş'ın Bruno Pinheiro ile anlaşarak çok isabetli bir tercih yaptığını söyledi. Pinheiro'nun harika bir teknik direktör olduğunu belirten Coelho, "Estoril'de sansasyonel bir takım oluşturdu. Kesinlikle kendisini kanıtladı. Takımını nasıl oynatacağını bilen, rakip analizini çok doğru yapan zeki bir çalıştırıcı. Strateji açısından çok başarılı. Şu ana kadar herhangi bir yıldız futbolcu yönetmedi ancak bir karizması ve sert bir duruşu var. Hiç kuşkum yok ki Türkiye'de yıldız olacak ve Beşiktaş'ta arzulanan başarıya ulaşacaktır" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Türkiye’de yıldızlaşır"

Portekiz'de SPORT TV'de futbol yorumculuğu yapan Francisco Coelho, Beşiktaş'ın Bruno Pinheiro ile anlaşarak çok isabetli bir tercih yaptığını söyledi. Pinheiro'nun harika bir teknik direktör olduğunu belirten Coelho, "Estoril'de sansasyonel bir takım oluşturdu. Kesinlikle kendisini kanıtladı. Takımını nasıl oynatacağını bilen, rakip analizini çok doğru yapan zeki bir çalıştırıcı. Strateji açısından çok başarılı. Şu ana kadar herhangi bir yıldız futbolcu yönetmedi ancak bir karizması ve sert bir duruşu var. Hiç kuşkum yok ki Türkiye'de yıldız olacak ve Beşiktaş'ta arzulanan başarıya ulaşacaktır" dedi.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed kararı! Ocakta Luka Jovic hamlesi...
Çağla Şıkel'in spor sonrası verdiği poz sosyal medyayı salladı! Görenler şaştı kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor