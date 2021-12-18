Flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Türkiye’de yıldızlaşır"

Portekiz'de SPORT TV'de futbol yorumculuğu yapan Francisco Coelho, Beşiktaş'ın Bruno Pinheiro ile anlaşarak çok isabetli bir tercih yaptığını söyledi. Pinheiro'nun harika bir teknik direktör olduğunu belirten Coelho, "Estoril'de sansasyonel bir takım oluşturdu. Kesinlikle kendisini kanıtladı. Takımını nasıl oynatacağını bilen, rakip analizini çok doğru yapan zeki bir çalıştırıcı. Strateji açısından çok başarılı. Şu ana kadar herhangi bir yıldız futbolcu yönetmedi ancak bir karizması ve sert bir duruşu var. Hiç kuşkum yok ki Türkiye'de yıldız olacak ve Beşiktaş'ta arzulanan başarıya ulaşacaktır" dedi.