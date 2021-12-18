Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kader anı! O istatistik dikkat çekti

Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşmak için geri sayıma geçerken iki takımın istatistikleri karşılaştırıldığında son derce ilginç bir nokta ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe şimdiye kadar Süper Lig'de oynadığı maçlarda en çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında attı. Bu dakikalar arasında Sarı-Lacivertliler 6 kez rakip fileleri havalandırdı.



Aynı durum Beşiktaş için ise tersten geçerli. Siyah-Beyazlılar kalesinde en çok golü 76-90 arasında gördü. Beşiktaş, Süper Lig'de bu dakikalar arasında 6 gole engel olamadı. Bu ilginç istatistiğin yarınki derbiye nasıl bir yansıması olacağı ise merak konusu. Kesin olan şey, her iki takımın da galibiyetten başka bir seçeneğinin olmadığı.