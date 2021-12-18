BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş ile anlaşma olursa bomba patlıyor! Eski Beşiktaşlı ile geliyor... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro defteri kapandı. Ömer Faruk Özcan ile Beşiktaş'ın teknik direktör gündemine dair konuşan Sercan Dikme, Pinheiro'nun gelmediğinin perde arkasını anlattı.
Süper Lig'de teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro defteri kapandı. Ömer Faruk Özcan ile Beşiktaş'ın teknik direktör gündemine dair konuşan Sercan Dikme, Pinheiro'nun gelmediğinin perde arkasını anlattı.
Teknik direktör konusunun Fenerbahçe derbisinin ardından netleşeceğini aktaran Dikme, siyah beyazlıların 1 numaralı adayının Şenol Güneş olduğunu ve anlaştığı yardımcısını da açıkladı.
İşte Sercan Dikme'nin açıklamaları:
Beşiktaş, Bruno Pinheiro iletişime geçtiği zaman gelmek istedi. Pinheiro'nun 50 bin Euro'luk fesih maddesi vardı. Daha sonra Pinheiro,"Ben fesih bedelimi ödeyip geleceğim" dedi. Sonra ikinci başkan Adnan Dalgakıran'ı aradım, "Yakın zamanda İstanbul'da olacak" dedi. Gece oynanan Famelicao maçı dönüm noktası. Maç sonrası Pinheiro çıktı ve "Ben Estoril'de kalacağım" dedi ve taraftara mesaj verdi.
Neden olmadı: Pinheiro en başta demiş ya !50 bin Euro'ya çıkacağım' diye. Daha sonra da imza edilmeyen ancak dijital ortamda düzenlenen bir kontrat ortaya çıkıyor. O kontratta da sözleşme fesih maddesi 350 bin Euro. Beşiktaş ödemez, Bruno Pinheiro ödeyemez ve Estoril de yardımcı olmamış.
Sözleşme maddesinin bu miktarı Beşiktaş'a söylenmemiş. Pinheiro ve avukatı bu durumu çözmeye çalışıyordu. Artık bitti Pinheiro, 2023'e kadar Estoril'de... Hatta sözleşme yenileyecekler de. Son olarak Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro defteri kapandı.
SON ADAY KİM?
Pazar günü Beşiktaş, Fenerbahçe maçını kazanırsa Önder Karaveli'nin devam etme ihtimali artar. Ancak kaybederse Beşiktaş, ben hafta içinin çok hareketli geçeceğini düşünüyorum.
Halen yabancı adayların olduğu söyleniyor yetkililerden ama isim verebilecek düzeyde değilim. Ama yerli bir isim var: Şenol Güneş.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE ANLAŞTI
Şenol hoca'da kendi içerisinde Beşiktaş'a gelirsem nasıl bir çalışma ortamı sağlarım, yardımcılarım da kim olur düşüncesi de var. Şenol Güneş, İbrahim Üzülmez ile anlaştı. Yardımcısı İbrahim Üzülmez olacak.
Şu an itibarıyla en güçlü aday Şenol Güneş. Ancak, Fenerbahçe maçından sonra durum değişebilir ve yeni bir yabancı aday da çıkabilir.