BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş ile anlaşma olursa bomba patlıyor! Eski Beşiktaşlı ile geliyor... (BJK spor haberi)

Neden olmadı: Pinheiro en başta demiş ya !50 bin Euro'ya çıkacağım' diye. Daha sonra da imza edilmeyen ancak dijital ortamda düzenlenen bir kontrat ortaya çıkıyor. O kontratta da sözleşme fesih maddesi 350 bin Euro. Beşiktaş ödemez, Bruno Pinheiro ödeyemez ve Estoril de yardımcı olmamış.