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Beşiktaş haberleri | Yönetimden Pinheiro'ya 4 şart!

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların üzerine teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Pinheiro'yu getiriyor. Beşiktaş yönetimi, Pinheiro’dan neler istediğini 4 ana maddede bildirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş haberleri | Yönetimden Pinheiro'ya 4 şart!
Beşiktaş'ta gündem Bruno Pinheiro. Bugün İstanbul'da olması beklenen Portekizli teknik adamla önce Erdal Torunoğulları, sonra da Adnan Dalgakıran ile Ceyhun Kazancı birer görüşme yaptı. Beşiktaş'ın üç yöneticisi de 45 yaşındaki Portekizli teknik adamdan benzer taleplerde bulundu.

Bu konuların ana başlıkları şöyle:

Gençleri kazanacaksın.

Sistemini oturtacaksın.

Uygun bütçeli bir takım kuracaksın.

Yarışmacı olmaktan vazgeçmeyeceksin.

Portekizli teknik adamın da bu taleplere olumlu baktığı ifade edilirken, "Portekiz'de Benfica, Porto ya da Sporting'e gitmek neyse Türkiye'de de Beşiktaş'ın başına gelmek aynı anlamı taşıyor. Sistemini oturtmak için destek ve zaman gerekli. İlk haftalarda çok iyi sonuçlar olmayabilir, hatta kimsenin beklemediği oyuncular yedek de kalabilir. Ancak kısa sürede her şey rayına oturacaktır" yanıtını verdiği belirtildi.
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