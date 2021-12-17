Beşiktaş haberleri | Yönetimden Pinheiro'ya 4 şart!

Bu konuların ana başlıkları şöyle:
Gençleri kazanacaksın.
Sistemini oturtacaksın.
Uygun bütçeli bir takım kuracaksın.
Yarışmacı olmaktan vazgeçmeyeceksin.
Portekizli teknik adamın da bu taleplere olumlu baktığı ifade edilirken, "Portekiz'de Benfica, Porto ya da Sporting'e gitmek neyse Türkiye'de de Beşiktaş'ın başına gelmek aynı anlamı taşıyor. Sistemini oturtmak için destek ve zaman gerekli. İlk haftalarda çok iyi sonuçlar olmayabilir, hatta kimsenin beklemediği oyuncular yedek de kalabilir. Ancak kısa sürede her şey rayına oturacaktır" yanıtını verdiği belirtildi.