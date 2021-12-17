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Ülkesinden flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Portekiz'de devrim yaptı"

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından bir süredir teknik direktör çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi aradığı ismi Portekiz'de buldu. Siyah-beyazlılar, Bruno Pinheiro ile prensip anlaşmasına vardı. Portekiz'in Record gazetesinde görev yapan gazeteci Miguel Amaro genç hoca hakkında çok önemli ifadeler kullandı. İşte o değerlendirme...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Ülkesinden flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Portekiz'de devrim yaptı"

Beşiktaş'ın prensip anlaşması sağladığı Bruno Pinheiro'yu, ona en yakın gazeteci yorumladı. Record gazetesinde görev yapan Miguel Amaro genç hoca hakkında çok önemli ifadeler kullandı.

Ülkesinden flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Portekiz'de devrim yaptı"

Takvim'e konuşan Amaro'nun Bruno Pinheiro değerlendirmesi şu şekilde: Bruno Pinheiro geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nde adeta devrim yaptı. Burada ligin her zaman sadece mücadeleye dayalı bir organizasyon olduğu konuşuluyordu.

Ülkesinden flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Portekiz'de devrim yaptı"

KULÜPLER ONU ÖRNEK ALDI
Ancak Bruno 2. Lig'de iyi futbol oynanabileceğini gösterdi. Hatta birkaç takım onun modelini örnek aldı. Bruno fikirlerine sıkı sıkıya bağlı bir teknik adamdır. Ancak futboldaki gelişmeleri de yakından takip eder ve kendisini sürekli geliştiriyor.

Ülkesinden flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Portekiz'de devrim yaptı"

SİSTEMİ 3-4-3'E DÖNÜYOR
Takımının oyunu en geriden kurmasını ister. Kalecileri sanki bir oyun kurucu gibi kullanır. Favori sistemi 4-3-3'tür. Ancak top takımının ayağındayken 6 numara iki stoperin arasına bir oyun kurucu gibi girer, bekler hücuma çıkar ve diziliş 3-4-3 gibi olur. Estoril şu anda ligin en iyi hücum eden takımlarından birisi. Bruno hızlı kanat oyuncularını çok sever. Beşiktaş'a geldiğinde mutlaka bu tür oyunculara özel ilgi gösterecektir.

Ülkesinden flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Portekiz'de devrim yaptı"

İLETİŞİM YÖNÜ ÇOK GÜÇLÜ
İletışim yönü güçlüdür. Futbolcular ve basınla arasını hep iyi tutar. Bruno şu anda ligin en gözde teknik adamlarından. Burada onun 2-3 yıl içinde Porto, Sporting veya Benfica'nın başına geçebileceği konuşuluyordu. Beşiktaş'a gitmek Bruno için önemli bir meydan okuma olacak. Çünkü baskının daha fazla olduğu bir yerde çalışacak. Şu anda en büyük soru işareti, baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı.

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