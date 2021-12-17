Ülkesinden flaş Bruno Pinheiro yorumu! "Portekiz'de devrim yaptı"

Beşiktaş'ın prensip anlaşması sağladığı Bruno Pinheiro'yu, ona en yakın gazeteci yorumladı. Record gazetesinde görev yapan Miguel Amaro genç hoca hakkında çok önemli ifadeler kullandı.
Beşiktaş'ın prensip anlaşması sağladığı Bruno Pinheiro'yu, ona en yakın gazeteci yorumladı. Record gazetesinde görev yapan Miguel Amaro genç hoca hakkında çok önemli ifadeler kullandı.
Takvim'e konuşan Amaro'nun Bruno Pinheiro değerlendirmesi şu şekilde: Bruno Pinheiro geçtiğimiz sezon Portekiz 2. Ligi'nde adeta devrim yaptı. Burada ligin her zaman sadece mücadeleye dayalı bir organizasyon olduğu konuşuluyordu.
KULÜPLER ONU ÖRNEK ALDI
Ancak Bruno 2. Lig'de iyi futbol oynanabileceğini gösterdi. Hatta birkaç takım onun modelini örnek aldı. Bruno fikirlerine sıkı sıkıya bağlı bir teknik adamdır. Ancak futboldaki gelişmeleri de yakından takip eder ve kendisini sürekli geliştiriyor.