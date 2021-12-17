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SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Umut Meraş şoku!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki sol beki Umut Meraş'ın, antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucu burun kemiğinde kırık oluştu. Resmi siteden yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 17:57 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 18:14
SON DAKİKA - Beşiktaş'ta Umut Meraş şoku!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Umut Meraş şoku yaşanıyor. 25 yaşındaki futbolcunun idmanda yaşadığı çarpışma sonucu burun kemiğinde kırık oluştu. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Bu sezon Beşiktaş'ta 7'si Süper Lig ve 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde 10 resmi maça çıkan Umut Meraş 1 asist kaydetti.

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