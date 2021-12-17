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Larin ‘Lille’ yolcusu

Beşiktaş'ta Cyle Larin defteri kapanıyor. Yönetim senelik 2.2 milyon euro'da direten Larin'i daha fazla elinde tutmak istemediği için Ocak ayında en doğru rakama satmanın peşinde. Tam da bu günlerde Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Jeunes Footeux, Lille'in Ikonne'nin satışı için Fiorentina ile 15 milyon euro'ya anlaştığını yazdı. Yerine de Larin'i düşündüğünü iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Larin ‘Lille’ yolcusu
Beşiktaş'ta Cyle Larin defteri kapanıyor. Yönetim senelik 2.2 milyon euro'da direten Larin'i daha fazla elinde tutmak istemediği için Ocak ayında en doğru rakama satmanın peşinde. Tam da bu günlerde Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Jeunes Footeux, Lille'in Ikonne'nin satışı için Fiorentina ile 15 milyon euro'ya anlaştığını yazdı. Yerine de Larin'i düşündüğünü iddia etti.
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