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Beşiktaş ile Chelsea arasında flaş anlaşma!

Talisca, Aboubakar, Ghezzal ve Rosier gibi son yıllarda kiraladığı oyuncuları parlatmasıyla ünlenen Beşiktaş, İngiliz devi Chelsea ile flaş bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü ziyarete gelen Chelsea'nin teknik mentoru Makalele ile görüşen yetkililer, Chelsea ile de oyuncu geliştirme konusunda anlaşma yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş ile Chelsea arasında flaş anlaşma!

Bugüne kadar birçok Avrupa kulübünden kiralık olarak oyuncu alan ve bunun için para ödeyen Beşiktaş'ta sistem değişiyor. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü ziyarete gelen Chelsea'nin teknik mentoru Makalele ile görüşen yetkililer, Chelsea ile de oyuncu geliştirme konusunda anlaşma yapacak.

Batshuayi'nin durumunu gözlemlemek için gelen Makalele ile görüşen siyah-beyazlılar, Londra ekibinde gelişim beklenen futbolcuların Beşiktaş'a kiralanması için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma şartlarında oyuncuların Beşiktaş'a gelmesi halinde, kulübün üzerine ödeme alması var. Oyuncunun gelişimine katkıda bulunurken, İngiliz ekibinden de futbolunun oynadığı maç başına ödeme alacak olan siyah-beyazlılar, bu projeyi de geliştirmek istiyor.

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