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Karaveli teknik ekipte

Kayseri maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan ve F.Bahçe derbisinde de kulübedeki yerini alacak olan U19 hocası Önder Karaveli de, Pinheiro'nun göreve gelmesinin ardından A Takım teknik ekibinde yer alacak. Oyuncu yetiştirmeye yönelik hayata geçirilecek olan bu proje için çarkın en önemli dişlilerinden birisi olarak görülen Karaveli, altyapıdaki oyuncuların gelişimi ve A Takım'a yükselmesi konusunda Pinheiro'ya yardımcı olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Karaveli teknik ekipte
Kayseri maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan ve F.Bahçe derbisinde de kulübedeki yerini alacak olan U19 hocası Önder Karaveli de, Pinheiro'nun göreve gelmesinin ardından A Takım teknik ekibinde yer alacak. Oyuncu yetiştirmeye yönelik hayata geçirilecek olan bu proje için çarkın en önemli dişlilerinden birisi olarak görülen Karaveli, altyapıdaki oyuncuların gelişimi ve A Takım'a yükselmesi konusunda Pinheiro'ya yardımcı olacak.
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