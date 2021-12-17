Karaveli teknik ekipte

Kayseri maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan ve F.Bahçe derbisinde de kulübedeki yerini alacak olan U19 hocası Önder Karaveli de, Pinheiro'nun göreve gelmesinin ardından A Takım teknik ekibinde yer alacak. Oyuncu yetiştirmeye yönelik hayata geçirilecek olan bu proje için çarkın en önemli dişlilerinden birisi olarak görülen Karaveli, altyapıdaki oyuncuların gelişimi ve A Takım'a yükselmesi konusunda Pinheiro'ya yardımcı olacak.
Kayseri maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan ve F.Bahçe derbisinde de kulübedeki yerini alacak olan U19 hocası Önder Karaveli de, Pinheiro'nun göreve gelmesinin ardından A Takım teknik ekibinde yer alacak. Oyuncu yetiştirmeye yönelik hayata geçirilecek olan bu proje için çarkın en önemli dişlilerinden birisi olarak görülen Karaveli, altyapıdaki oyuncuların gelişimi ve A Takım'a yükselmesi konusunda Pinheiro'ya yardımcı olacak.