Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin Fransa yolcusu! İşte yeni takımı... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin Fransa yolcusu! İşte yeni takımı... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansın gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara talipler geliyor. Kartal'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'i Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in gündemine aldığı belirtildi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberi (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 10:12
BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin Fransa yolcusu! İşte yeni takımı... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansın gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara talipler geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin Fransa yolcusu! İşte yeni takımı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Cyle Larin defteri kapanıyor. Yönetim senelik 2.2 milyon Euro'da direten Larin'i daha fazla elinde tutmak istemediği için Ocak ayında en doğru rakama satmanın peşinde.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin Fransa yolcusu! İşte yeni takımı... (BJK spor haberi)

Tam da bu günlerde Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Jeunes Footeux, Lille'in Ikonne'nin satışı için Fiorentina ile 15 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı. Yerine de Larin'i düşündüğünü iddia etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin Fransa yolcusu! İşte yeni takımı... (BJK spor haberi)

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'le yaşanan sözleşme krizi bomba etkisi yarattı. Kanadalı yıldızın yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyip istediği rakamda diretmesi sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi rest çekip masadan kalkmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin Fransa yolcusu! İşte yeni takımı... (BJK spor haberi)

Bu sezon 18 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran Larin, geçtiğimiz sezon ise 45 resmi müsabakada 23 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

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