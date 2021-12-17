BEŞİKTAŞ HABERİ: Cyle Larin Fransa yolcusu! İşte yeni takımı... (BJK spor haberi)

Süper Lig 'de beklenilen performansın gerisinde kalan Beşiktaş 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara talipler geliyor.

Beşiktaş 'ta Cyle Larin defteri kapanıyor. Yönetim senelik 2.2 milyon Euro'da direten Larin'i daha fazla elinde tutmak istemediği için Ocak ayında en doğru rakama satmanın peşinde.

Tam da bu günlerde Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Jeunes Footeux, Lille'in Ikonne'nin satışı için Fiorentina ile 15 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı. Yerine de Larin'i düşündüğünü iddia etti.