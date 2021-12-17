BEŞİKTAŞ HABERİ: Bruno Pinheiro son maçına çıkıyor! İşte alacağı ücret... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı.
Portekiz basınının haberine göre; siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Pinheiro, takımı Estoril'in başında son maçına çıkacak. Estoril, Portekiz Süper Lig'inde sahasında Famalicao ile kozlarını paylaşacak.
Estoril bu maç sonrası hocası ile vedalaşacak ve Pinheiro, Beşiktaş'ın yolunu tutacak.
NE KADAR KAZANACAK?
Beşiktaş, Bruno Pinheiro ile sezonluk 600 bin Euro'ya anlaşmaya vardı.