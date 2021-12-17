Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Bruno Pinheiro son maçına çıkıyor! İşte alacağı ücret... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Bruno Pinheiro son maçına çıkıyor! İşte alacağı ücret... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı. Portekiz basınının haberine göre; siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Pinheiro, takımı Estoril'in başında son maçına çıkacak. İşte tüm detaylar ve Portekizli hocanın kazanacağı rakam... | Beşiktaş haberleri - BJK spor haberi (Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 09:12
BEŞİKTAŞ HABERİ: Bruno Pinheiro son maçına çıkıyor! İşte alacağı ücret... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Bruno Pinheiro son maçına çıkıyor! İşte alacağı ücret... (BJK spor haberi)

Portekiz basınının haberine göre; siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Pinheiro, takımı Estoril'in başında son maçına çıkacak. Estoril, Portekiz Süper Lig'inde sahasında Famalicao ile kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Bruno Pinheiro son maçına çıkıyor! İşte alacağı ücret... (BJK spor haberi)

Estoril bu maç sonrası hocası ile vedalaşacak ve Pinheiro, Beşiktaş'ın yolunu tutacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor