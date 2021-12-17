Batshuayi’ye derbide özel görev

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli ile çıkacak. Takımı Pinheiro'ya 2'de 2 yapmış hazır şekilde bırakmak isteyen Karaevli'ye göre derbiyi siyah-beyazlılara Kim-Szalai ikilisi kazandıracak. F.Bahçe'nin iki stoperinin savunma yapılan anlarda başarılı olduklarını ancak hücumdayken çok hata yaptıklarından bahsetti. İki stoperle ilgili oyuncularına birer birer mesajlar veren Karaveli, Batshuayi ile yaptığı özel görüşmede, "Rakibin iki stoperi Kim ve Szalai'ye şok pres yap, mutlaka top kaybedeceklerdir" uyarısında bulundu. Kanat oyuncularına "Stoperleri üzerinize çekin" diyen Karaveli, Pjanic'e de "İki stoperin arasına bol bol pas at" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli ile çıkacak. Takımı Pinheiro'ya 2'de 2 yapmış hazır şekilde bırakmak isteyen Karaevli'ye göre derbiyi siyah-beyazlılara Kim-Szalai ikilisi kazandıracak. F.Bahçe'nin iki stoperinin savunma yapılan anlarda başarılı olduklarını ancak hücumdayken çok hata yaptıklarından bahsetti. İki stoperle ilgili oyuncularına birer birer mesajlar veren Karaveli, Batshuayi ile yaptığı özel görüşmede, "Rakibin iki stoperi Kim ve Szalai'ye şok pres yap, mutlaka top kaybedeceklerdir" uyarısında bulundu. Kanat oyuncularına "Stoperleri üzerinize çekin" diyen Karaveli, Pjanic'e de "İki stoperin arasına bol bol pas at" ifadelerini kullandı.