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Güven ve Ozi 11’de

Beşiktaş'ta, hafta sonu oynanacak F.Bahçe maçında kadronun yeniden değişmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, Kayseri maçında oyuna girdikten sonra karşılaşmanın gidişatını pozitif yönde etkileyen Güven ve Oğuzhan Özyakup'un, Kadıköy'deki derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Son maçta oyundan alınmasına tepki gösteren Larin'in ise maça kulübede başlaması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Güven ve Ozi 11’de
Beşiktaş'ta, hafta sonu oynanacak F.Bahçe maçında kadronun yeniden değişmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, Kayseri maçında oyuna girdikten sonra karşılaşmanın gidişatını pozitif yönde etkileyen Güven ve Oğuzhan Özyakup'un, Kadıköy'deki derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Son maçta oyundan alınmasına tepki gösteren Larin'in ise maça kulübede başlaması bekleniyor.
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