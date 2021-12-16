Cyle Larin’in taliplisi artıyor

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Larin'in adı transferde Avrupa ekipleri ile anılmaya devam ediyor. Daha önce İngiltere Premier Lig takımlarına transferi yazılan Kanadalı golcüye en son Marsilya'nın talip olduğu belirtilmişti. Fransız basınında yer alan haberlerde; Marsilya'nın ardından Lille'in de devreye girdiği iddia edildi. Haberde, Lille'in, Ikone'nin ayrılmasının ardından kadrosunu Larin ile güçlendireceği iddia edildi.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Larin'in adı transferde Avrupa ekipleri ile anılmaya devam ediyor. Daha önce İngiltere Premier Lig takımlarına transferi yazılan Kanadalı golcüye en son Marsilya'nın talip olduğu belirtilmişti. Fransız basınında yer alan haberlerde; Marsilya'nın ardından Lille'in de devreye girdiği iddia edildi. Haberde, Lille'in, Ikone'nin ayrılmasının ardından kadrosunu Larin ile güçlendireceği iddia edildi.