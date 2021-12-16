Başkan takipte

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir yandan yeni teknik direktörü bir an önce takımının başına getirmek isterken, diğer yandan da F.Bahçe derbisi öncesinde oyuncularına moral vermeye çalışıyor. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın istifası sonrası oynanan Kayseri maçında alınan galibiyet camiaya biraz olsun moral verirken, Başkan Çebi pazar günü oynanacak F.Bahçe maçını 'dönüm noktası' olarak görüyor. BaşkanAhmet Nur Çebi, son dönemde sık sık oyuncularla bir araya gelmeye özen gösteriyor. Dün de sağanak yağmur altında yapılan idmanı saha kenarından izleyen Başkan Çebi, oyuncularıyla tek tek selamlaştı. Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile birlikte idmanı takip eden Başkan güler yüzüyle dikkat çekerken oyuncularına da, "Size güveniyorum, pazartesi sabahı hep beraber mutlu uyanalım" diyerek moral verdi.