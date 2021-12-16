Alex müjdesi

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan isimlerden Alex Teixeira'dan iyi haber geldi. Giresun maçının ardından sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldız, dün takımdan ayrı olsa da bireysel çalışmalara başladı. Alex, Beşiktaş'a geldiğinden bu 3 sakatlık yaşarken; önceki iki sakatlığında toplam 7 maçta takımdaki yerini alamamıştı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan isimlerden Alex Teixeira'dan iyi haber geldi. Giresun maçının ardından sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldız, dün takımdan ayrı olsa da bireysel çalışmalara başladı. Alex, Beşiktaş'a geldiğinden bu 3 sakatlık yaşarken; önceki iki sakatlığında toplam 7 maçta takımdaki yerini alamamıştı.