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Larin kapışması

Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı forvet Cyle Larin için iki İngiliz ile bir Fransız kulübü ‘transfer savaşına’ girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Larin kapışması
Beşiktaş'ta sezon sonu bitecek sözleşmesi henüz uzatılmayan Cyle Larin'in geleceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulüp ile Larin'in menajeri arasında yapılan üç görüşmede de ortak nokta bulunamadı. Geçen sezon attığı gollerle Kara Kartal'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kanadalı forvetin Beşiktaş'la henüz anlaşmaya varmaması, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Birçok takım, sezon sonu boşa çıkacak olan Larin'i transfer listesine eklerken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham ve Everton ile Fransız devi Marsilya, Cyle Larin için transfer savaşına girdi. Haberin detaylarında, 26 yaşındaki Kanadalı futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmaya hazır olduğu vurgulanırken, ocak ayında şu anda kazandığı yıllık ücretinde indirime giderek Premier Lig veya Ligue 1'e transfer olabileceği ifade edildi. Bu sezon 18 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandıran Cyle Larin, geçtiğimiz sezon ise 45 resmi müsabakada 23 gol, 6 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.
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