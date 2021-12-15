Larin kapışması

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham ve Everton ile Fransız devi Marsilya, Cyle Larin için transfer savaşına girdi. Haberin detaylarında, 26 yaşındaki Kanadalı futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmaya hazır olduğu vurgulanırken, ocak ayında şu anda kazandığı yıllık ücretinde indirime giderek Premier Lig veya Ligue 1'e transfer olabileceği ifade edildi. Bu sezon 18 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandıran Cyle Larin, geçtiğimiz sezon ise 45 resmi müsabakada 23 gol, 6 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham ve Everton ile Fransız devi Marsilya, Cyle Larin için transfer savaşına girdi. Haberin detaylarında, 26 yaşındaki Kanadalı futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmaya hazır olduğu vurgulanırken, ocak ayında şu anda kazandığı yıllık ücretinde indirime giderek Premier Lig veya Ligue 1'e transfer olabileceği ifade edildi. Bu sezon 18 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandıran Cyle Larin, geçtiğimiz sezon ise 45 resmi müsabakada 23 gol, 6 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.
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