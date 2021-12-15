Beşiktaş'tan taraftarına büyük jest!

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçı biletlerinin %50 indirimli olarak satışa sunulacağını duyurdu.
İşte o açıklama:
Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, 23 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.
Göztepe müsabakası için tüm kategorilerde bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacaktır.
Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı Futbol A Takımımıza Göztepe karşılaşmasında destek olmak için Vodafone Park'a davet ediyoruz.