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Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic gelişmesi! Geri dönüyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerle ilgili önemli bir gelişme kapıya dayandı. Siyah-beyazlı yönetim, Lens, Douglas ve N'Sakala ile birlikte Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden olan Adem Ljajic'i affetmeyi planlıyor. Ljajic son Kayseri maçını da Vodafone Park'ta izlemişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic gelişmesi! Geri dönüyor

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala ile eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden olan Adem Ljajic ile ilgili önemli bir gelişme kapıya dayandı.

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic gelişmesi! Geri dönüyor

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, yeni teknik heyetin göreve gelmesi ile birlikte Sırp futbolcuyu kadroya yeniden dahil etmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Adem Ljajic, pazar gecesi 4-2 kazanılan Kayserispor maçını aylar sonra Vodafone Park'a gelerek seyretmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic gelişmesi! Geri dönüyor

Kadro dışı kalan diğer oyuncular için ise henüz bir tasarrufun söz konusu olmadığı da gelen bilgiler arasında. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adem Ljajic'le ilgili kararın kısa süre içinde açıklanacağı belirtiliyor.

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