Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un yeni adresi belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN ARDINDAN UNION BERLİN!

Beşiktaş'ın ardından bu kez ülkesinin takımlarından Union Berlin'e transfer olan Karius, Almanya'da da umduğunu bulamadı ve sadece 5 maçta forma giydi. Karius, 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından Liverpool'a geri döndü.