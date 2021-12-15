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Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonunu tamamlayan Loris Karius, 2019-2020 sezonunda ise coranavirüs salgınının ardından alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini feshetmişti. Alman ekibi Union Berlin'e transfer olan Alman eldiven daha sonra Liverpool'a geri dönmüştü. Liverpool'un sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı Karius'un Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth'e transfer olacağı iddia edildi. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un, Loris Karius'u serbest bırakma kararı aldığı kaydedilmişti.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un yeni adresi belli oldu

2018'de Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'ne yaptığı hatalarla damga vuran, ardından Liverpool formasını unutan Alman kalecinin Ocak ayında serbest bırakılacağı belirtilmişti. İngiliz ekibinin, Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek Karius'un, sözleşmesinin bitiş tarihini beklemeyeceği ve ara transfer döneminde serbest bırakacağı ifade edilmişti.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un yeni adresi belli oldu

YENİ ADRESİ DUYURULDU

İngiliz basınında yer alan haberde Loris Karius'un yeni adresi duyuruldu. Liverpool'un smzleşmesini feshetmeye hazırlandığı Alman eldiven'in Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth'e transfer olacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un yeni adresi belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NİN ARDINDAN BEŞİKTAŞ!

28 yaşındaki Karius, 2018'de Real Madrid maçının ardından Liverpool'dan Beşiktaş'a iki sezonluğuna kiralandı.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un yeni adresi belli oldu

PANDEMİ DÖNEMİNDE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!

Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonunu tamamlayan Alman eldiven, 2019-2020 sezonunda ise koranavirüs salgınının ardından alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un yeni adresi belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN ARDINDAN UNION BERLİN!

Beşiktaş'ın ardından bu kez ülkesinin takımlarından Union Berlin'e transfer olan Karius, Almanya'da da umduğunu bulamadı ve sadece 5 maçta forma giydi. Karius, 2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından Liverpool'a geri döndü.

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