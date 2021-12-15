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Beşiktaş'a Valentin Castellanos transferinde kötü haber! Pep Guardiola...

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların üzerine teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni hoca için Fenerbahçe derbisini bekliyor. Ancak transfer çalışmalarına ara vermeyen siyah beyazlılara İngiltere'den kötü haber geldi. Valentin Castellanos'u listesine alan Kartal'a Guardiola engel olabilir. İşte ayrıntılar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 18:13 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 18:16
Beşiktaş'a Valentin Castellanos transferinde kötü haber! Pep Guardiola...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen ve grubu puansız kapatan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Kartal, Önder Karaveli ile çıktığı Kayserispor karşılaşmasından, 4-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe derbisine de Önder Karaveli ile çıkma kararı alan Beşiktaş'ta yönetim, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu doğrultuda Valentin Castellanos'u listesine alan Beşiktaş'a İngiltere'den kötü haber geldi.

Beşiktaş'a Valentin Castellanos transferinde kötü haber! Pep Guardiola...

"FOREST'IN RAKİBİ BEŞİKTAŞ"

The Sun'da yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Nottingham Forest, New York City'nin yıldızı Valentin Castellanos ile ilgileniyor. Bu transfer için 8 milyon Sterlin ayıran Nottingham Forest'ın rakipleri ise Beşiktaş ve West Ham United...

Beşiktaş'a Valentin Castellanos transferinde kötü haber! Pep Guardiola...

GUARDIOLA ENGEL OLABİLİR

23 yaşındaki oyuncu geçen sezon MLS'de altın ayakkabı kazandı. NYC ABD şampiyonu olurken Castellanos, 23 gol attı. Dane Murphy, Castellanos'un büyük bir hayranı ve şimdi onu Forest'a transfer etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

İlginç bir şekilde, Manchester City'nin de söz hakkı olabilir. Pep Guardiola'nın Castellanos'u antrenmanlarda görmek için Etihad Stadyumu'na davet ettiği iddia edildi."

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