TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!

Tribalfootball.com'un The Athletic'e dayandırığı habere göre; Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili konuşan Söğüt, "Cenk'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Takımına katkıda bulunmak istiyor. Sadece yedek kulübesinde oturup bundan mutlu olacak bir futbolcu olmadığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.