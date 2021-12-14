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TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!

Beşiktaş'ın devre arasında yeniden kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Milli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına verdiği röportajda golcü oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmak istemediğini söyledi. İşte detaylar... (Uğur Sarıkaya / DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 09:09
TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!

Son dönemde ismi yeniden Beşiktaş'la anılan Cenk Tosun'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Golcü oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Cenk'in Everton'da kalmak istediğini söyledi.

TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!

Tribalfootball.com'un The Athletic'e dayandırığı habere göre; Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili konuşan Söğüt, "Cenk'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Takımına katkıda bulunmak istiyor. Sadece yedek kulübesinde oturup bundan mutlu olacak bir futbolcu olmadığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!

Cenk Tosun'un geçen yıl olduğu gibi bu sezonun devre arasında da Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyordu.

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