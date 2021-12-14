TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun Beşiktaş'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!

Son dönemde ismi yeniden Beşiktaş'la anılan Cenk Tosun'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Golcü oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Cenk'in Everton'da kalmak istediğini söyledi.
Tribalfootball.com'un The Athletic'e dayandırığı habere göre; Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili konuşan Söğüt, "Cenk'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Takımına katkıda bulunmak istiyor. Sadece yedek kulübesinde oturup bundan mutlu olacak bir futbolcu olmadığını düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun'un geçen yıl olduğu gibi bu sezonun devre arasında da Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyordu.