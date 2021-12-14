Serdar’a teşekkür

TFF, Kayserispor maçında hakem Ali Şansalan'ın Beşiktaş lehine korner kararı verdiği bir pozisyonda topun kendisinden auta çıktığını belirterek kararı değiştirten Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı'ya teşekkür etti. TFF internet sitesinden "Serdar Saatçı, centilmence bir harekette bulunmuştur. Fair play ruhunu bizlere yaşatan Serdar Saatçı ve bu anlamlı davranışa imza atan bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Beşiktaş'ı kutlar, örnek tavrı ve dürüst oyuna katkısı için genç oyuncuya teşekkür ederiz" denildi.
TFF, Kayserispor maçında hakem Ali Şansalan'ın Beşiktaş lehine korner kararı verdiği bir pozisyonda topun kendisinden auta çıktığını belirterek kararı değiştirten Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı'ya teşekkür etti. TFF internet sitesinden "Serdar Saatçı, centilmence bir harekette bulunmuştur. Fair play ruhunu bizlere yaşatan Serdar Saatçı ve bu anlamlı davranışa imza atan bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Beşiktaş'ı kutlar, örnek tavrı ve dürüst oyuna katkısı için genç oyuncuya teşekkür ederiz" denildi.