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Larin de sevindirdi

Kayserispor maçında Beşiktaş'a 1-1 beraberliği getiren gole imza atan Cyle Larin, Süper Lig'de 3 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı. Süper ligin 12. haftasında siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'ta Trabzonspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmada gol atan Larin, takımının Alanyaspor, Giresunspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçları boş geçmişti. Süper Lig'de fileleri beşinci kez havalandıran Larin gol sevincini sakatlığı bulunan takım arkadaşı Kevin N'Koudou'nun formasıyla yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Larin de sevindirdi
Kayserispor maçında Beşiktaş'a 1-1 beraberliği getiren gole imza atan Cyle Larin, Süper Lig'de 3 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı. Süper ligin 12. haftasında siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'ta Trabzonspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmada gol atan Larin, takımının Alanyaspor, Giresunspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçları boş geçmişti. Süper Lig'de fileleri beşinci kez havalandıran Larin gol sevincini sakatlığı bulunan takım arkadaşı Kevin N'Koudou'nun formasıyla yaşadı.
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