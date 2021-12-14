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Beşiktaş haberleri | Kartal hızlanıyor! Fenerbahçe...

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-2 kazanmayı bildi. Siyah beyazlılarda moraller yerine geldi. Kötü seriyi bitiren Kartal'ın, artık aklı fikri tamamen Fenerbahçe derbisinde. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Beşiktaş haberleri | Kartal hızlanıyor! Fenerbahçe derbisi...

Ve Beşiktaş'ta sular durulmaya başladı. Ligde ve Avrupa'da uzun süren galip gelememe serisini bozan siyah beyazlı takımda moraller bir nebze de olsa yerine geldi. Ligdeki son galibiyetini 10. haftada G.Saray'ı 2-1 yenerek alan Kara Kartallar sonraki 5 maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle bir puan alabilmişti. Son maçta da Kayserispor'a karşı 2 kez geriye düşmesine rağmen skoru çeviren Beşiktaş için bu galibiyet ekstra moral oldu. Kartal'da ayrıca bu haftaki Fenerbahçe derbisi öncesi öz güven de yükseldi.

Beşiktaş haberleri | Kartal hızlanıyor! Fenerbahçe derbisi...

Bu arada takım için sevindirici gelişmelerden biri de Batshuayi'nin golleri oldu. Bu sezonun en çok eleştirilen ismi olan Batshuayi gol hasretini Kayserispor karşısında sonlandırdı. Ligde son olarak Başakşehir filelerini havalandıran Belçikalı forvet ardından görev aldığı Galatasaray, Hatayspor, Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını boş geçti. Batshuayi, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında ise forma giyememişti. Öte yandan takımda galibiyete rağmen kötü bir istatistik devam etti. Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 12. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Ligin ilk 4 haftasını rakiplerine gol fırsatı vermeyen siyah beyazlılar, ardından oynadığı 12 karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş söz konusu 12 maçta toplam 24 golle iki ortalamayla bu dönemi tamamladı.

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