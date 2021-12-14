Karaveli'yle devam!

Kayseri maçında güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Kazancı şöyle devam etti: "Önder hocamız bu maçta müthiş bir liderlik yaptı. Kendisiyle devam etme kararı aldık. Yarın öbür gün bu isimlerle ilgili çalışmalar sonlanınca kararımızı gözden geçireceğiz. 1-2 gün içinde daha net bir bilgi verebiliriz." Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'le alakalı olarak, "Birçok değerli hocamız var. Şenol hoca da bunlardan bir tanesi. Hepsi değerlendirildi. Hepsiyle ilgili yorumlar var. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne daha ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.
Ceyhun Kazancı, Daniel Farke ve Slaven Bilic ile görüşmelerin sorulması üzerine ise "Farke konusunu kapattık diyebiliriz. Evet adaylarımızdan birisiydi ama anlaşamadık. Bilic de hala adaylardan birisi diyebilirim" derken; "Listeyi kaça düşürdünüz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Listeyi kaça çıkardığınız demek daha doğru olur. 7-8 adayımız var." Yabancı adaylarla ilgili de konuşan Kazancı, "Bruno Pinheiro ismi de gündemde, doğru. Sıcaklığını koruyor. Onu da değerlendiriyoruz. Artıları eksileri nedir, ne değildir, bakacağız" dedi.