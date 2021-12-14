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Güven 11’de başlayabilir

Sonradan oyuna girdiği Kayserispor maçının yıldızı olan Güven Yalçın, yeni gelecek hocaya da mesajı çaktı. Batshuayi'nin 2 golüne asist yapıp bir de gol kaydeden siyah-beyazlı futbolcu formda olduğunu gösterdi. Yerine girdiği Larin'den daha fazla katkı sağladı. Üstelik Larin'in oyundan çıktıktan sonraki tavrı tepki çekerken, Güven alkış aldı. Güven bu hafta 11 başlayabilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Güven 11’de başlayabilir
Sonradan oyuna girdiği Kayserispor maçının yıldızı olan Güven Yalçın, yeni gelecek hocaya da mesajı çaktı. Batshuayi'nin 2 golüne asist yapıp bir de gol kaydeden siyah-beyazlı futbolcu formda olduğunu gösterdi. Yerine girdiği Larin'den daha fazla katkı sağladı. Üstelik Larin'in oyundan çıktıktan sonraki tavrı tepki çekerken, Güven alkış aldı. Güven bu hafta 11 başlayabilir.
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