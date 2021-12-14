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Gözler Fener maçında

Beşiktaş, Kayseri sınavı sonrası ara vermeden derbi hazırlıklarına başladı Karaveli yönetiminde çalışan Kartalların idmanında kemik sesleri duyuldu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Gözler Fener maçında
Kara Kartallar, 4-2 kazanılan Kayserispor galibiyeti sonrasında hiç ara vermeden çalışmalara başladı; Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına start verildi. Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor maçında forma giyen futbolcularısalonda çalıştı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yarı sahada oynanan çift devreli maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Çalışma sırasında oyuncuların keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Siyah-beyazlı takım hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yarın devam edecek.
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