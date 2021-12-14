Divock Origi'den Beşiktaş'a kötü haber! Yeni adresi belli oldu

Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Divock Origi ismi ön plana çıkmıştı. Siyah-beyazlıların gözdesi konumunda olan Belçikalı yıldızın son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Divock Origi ismi ön plana çıkmıştı. Siyah-beyazlıların gözdesi konumunda olan Belçikalı yıldızın son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TAKIMINDAN AYRILIYOR!
Liverpool'da istediği süreleri bulamayan Divock Origi'nin ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun, menajerine talimat vererek takım aradığı belirtildi.
YENİ ADRESİ İTALYA!
Beşiktaş'ın transferi için istekli olduğu Divock Origi'den kötü haber geldi. Fichajes'in haberinde; Belçikalı yıldızın, İtalya'ya transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.
Haberde; Çizme ekipleri Atalanta ve Milan'ın, Origi'nin transferi için devreye girdiği ifade edildi. Yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşının iki kulüp için de sorun teşkil edebileceğinin altı çizildi. Atalanta ve Milan'ın, Origi'den yıllık maaşı konusunda fedakarlık beklediği öne sürüldü.