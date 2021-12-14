Divock Origi'den Beşiktaş'a kötü haber! Yeni adresi belli oldu

Haberde; Çizme ekipleri Atalanta ve Milan'ın, Origi'nin transferi için devreye girdiği ifade edildi. Yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşının iki kulüp için de sorun teşkil edebileceğinin altı çizildi. Atalanta ve Milan'ın, Origi'den yıllık maaşı konusunda fedakarlık beklediği öne sürüldü.