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Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü Güven Yalçın! İşte o istatistik

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş'ta, genç golcü Güven Yalçın sonradan oyuna girerek fileleri sarstı. Güven'e 'Nöbetçi golcü Semih Şentürk' yakıştırması yapılırken, ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü Güven Yalçın! İşte o istatistik

Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayserispor karşısında uzatmalarla beraber 22 dakikalık performansıyla takımını ayağa kaldıran Güven Yalçın, kritik golleriyle dikkat çekiyor. Dört sezon önce geldiği Beşiktaş'ta genelde yedek bekleyen Güven, buna rağmen kulübeden dahil olduğu karşılaşmalardaki katkısıyla daima hazır olduğunu gösteriyor. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ta 16 gol-6 asisti bulunan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 gol ve 3 asistini sonradan girdiği 39 maçta kaydetmeyi başardı. Bu müsabakalarda Beşiktaş, 6 puanı hanesine yazdırdı.

GEÇEN SEZON KAYIPTI

İlk sezonunda kenardan gelip 3 gol atan Güven, 2019-20'de fazla forma şansı bulamadığından 1 gol katkısı verebildi. Geçen sezon da 1 asistte kaldı. Bu sezon üç maçta 11'de yer alabilen genç futbolcu, yedek soyunduğu karşılaşmalarda ise 2 gol attı, 2 de asist yaptı.

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