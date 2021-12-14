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Beşiktaş'a müjde! Skov Olsen transferine onay çıktı

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta, şimdilik Önder Karaveli ile yola devam kararı çıkmıştı. Siyah beyazlılar, bir yandan yeni teknik direktör adaylarını değerlendirmeye alırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Kartal'ın gündeminde olan Skov Olsen'den iyi haber geldi. İşte detaylar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 18:39
Beşiktaş'a müjde! Skov Olsen transferine onay çıktı

Süper Lig'in 16. haftasında geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu gollerle Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada rahat bir nefes aldı. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli ile çıkmaya karar veren Beşiktaş'ta yönetim, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Beşiktaş'a müjde! Skov Olsen transferine onay çıktı

Bu doğrultuda geçtiğimiz sezon da listede bulunan ancak Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olan Skov Olsen'den iyi haber geldi. İtalyan basınına yansıyan haberde, Bologna'nın kötü formu nedeniyle Skov Olsen ile yolları ayırmaya karar verdiği belirtildi.

Beşiktaş'a müjde! Skov Olsen transferine onay çıktı

"BEŞİKTAŞ İSTİYOR"

Haberde Skov Olsen ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilirken, şu ifadeler yer aldı;

"Skov Olsen, Torino'ya karşı oynanan maçta hayal kırıklığı yarattı ve yeniden forma şansı bulması konusunda büyük bir fırsatı harcadı. Danimarkalı oyuncu maçta hiç hazır görünütüsü vermedi ve yenilen ilk golün de sorumlusu oldu.

Olsen takımdan ayrılırsa teknik direktör Mihajlovic kesinlikle saçını yolmayacak. Sassuolo ve Fiorentina Olsen'in durumunu yakından izliyor ancak Real Sociedad, Rangers ve Beşiktaş'ın ismi de oyuncuyla ilgili ön plana çıkmıştı. İki maç sonra transfer penceresi açılacak ve Olsen'in olası satışı gündemde..."

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