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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin savaşı! İngiliz ve Fransızları birbirine düşürdü

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in geleceği merak konusu... Siyah-beyazlıların yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı Kanadalı golcüye Avrupa kulüpleri talip olurken, İngiliz basını, iki Premier Lig ekibi ile bir Fransız kulübünün Larin için transfer savaşına girdiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Uğur Sarıkaya - DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 11:01
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin savaşı! İngiliz ve Fransızları birbirine düşürdü

Beşiktaş'ta sezon sonu bitecek sözleşmesi henüz uzatılmayan Cyle Larin'in geleceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulüp ile Larin'in menajeri, yapılan görüşmelerde orta noktayı bulamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin savaşı! İngiliz ve Fransızları birbirine düşürdü

Geçen sezon attığı gollerle Kartal'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kanadalı forvetin Beşiktaş'la henüz anlaşmaya varamaması, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Birçok takım, sezon sonu boşa çıkacak olan Larin'i transfer listesine eklerken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin savaşı! İngiliz ve Fransızları birbirine düşürdü

The Boot Room'un Jeunes Footeux'a dayandırdığı habere göre; Premier Lig ekipleri West Ham ve Everton ile Fransız devi Marsilya, Larin için transfer savaşına girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin savaşı! İngiliz ve Fransızları birbirine düşürdü

Haberin detaylarında, 26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmaya hazır olduğu vurgulanırken, ocak ayında şu anda kazandığı yıllık ücretinde inidirme giderek Premier Lig veya Ligue 1'e transfer olabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin savaşı! İngiliz ve Fransızları birbirine düşürdü

Bu sezon 18 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran Larin, geçtiğimiz sezon ise 45 resmi müsabakada 23 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

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