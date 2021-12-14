BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin savaşı! İngiliz ve Fransızları birbirine düşürdü

Beşiktaş 'ta sezon sonu bitecek sözleşmesi henüz uzatılmayan Cyle Larin 'in geleceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulüp ile Larin'in menajeri, yapılan görüşmelerde orta noktayı bulamadı.

Geçen sezon attığı gollerle Kartal'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kanadalı forvetin Beşiktaş'la henüz anlaşmaya varamaması, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Birçok takım, sezon sonu boşa çıkacak olan Larin'i transfer listesine eklerken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.