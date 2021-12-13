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TFF'den Serdar Saatçı mesajı! Yaptığı centilmenlik...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçında, takımı lehine verilen bir pozisyon sonrası topun kendisinden çıktığını belirterek centilmenlik örneği sergileyen siyah-beyazlı futbolcu Serdar Saatçı için tebrik mesajı yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:58
TFF'den Serdar Saatçı mesajı! Yaptığı centilmenlik...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçında, takımı lehine verilen bir pozisyon sonrası topun kendisinden çıktığını belirterek centilmenlik örneği sergileyen siyah-beyazlı futbolcu Serdar Saatçı için tebrik mesajı yayınladı.

İşte o açıklama:

Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunan Serdar Saatçı'yı bu centilmenliğinden ötürü tebrik ederiz.

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