TFF'den Serdar Saatçı mesajı! Yaptığı centilmenlik...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçında, takımı lehine verilen bir pozisyon sonrası topun kendisinden çıktığını belirterek centilmenlik örneği sergileyen siyah-beyazlı futbolcu Serdar Saatçı için tebrik mesajı yayınladı.
İşte o açıklama:
Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunan Serdar Saatçı'yı bu centilmenliğinden ötürü tebrik ederiz.