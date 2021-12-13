SON DAKİKA - Şenol Güneş'ten Beşiktaş sorusuna cevap!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilmiş durumda. Birçok hoca adayı bulunan siyah-beyazlılarda öne çıkan isimlerden biri Şenol Güneş olmuştu. İstanbul'a gelen deneyimli çalıştırıcı, havalimanında Beşiktaş iddialarına cevap verdi.



İşte o açıklamalar...

"BANA ULAŞAN BİR TEKLİF YOK"

Beşiktaş sorusuna cevap veren Şenol Güneş, "Beşiktaş ile ilgili bir açıklama yapmadım. Trabzon'daki evimden İstanbul'a geldim. Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Herhangi bir şey yok, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz." ifadelerini kulandı.