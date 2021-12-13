Müthiş ikili

Kriz içindeki Beşiktaş evinde yenik duruma düştüğü maçta Kayserispor'u mağlup ederek derin bir nefes aldı. Galatasaray'ı yendikten sonra 4 yenilgi, 1 beraberlik alabilen siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısında da sıkıntılı anlar yaşadı. 74'te oyuna dahil olan Güven Yalçın maçın çevrilmesinde büyük rol oynadı. Beşiktaş 84. dakikada 2-1 yenikken genç forvet sahne almaya başladı. Önce 84'te sonra 89'da Michy Batshuayi'ye 2 asist yaptı. Batsman'in dönüşü 2 güzel golle oldu.

Beşiktaş'ın Kayserispor karşısındaki müthiş geri dönüşünde Güven Yalçın'ın payı büyüktü. 22 yaşındaki genç futbolcu 2 asistiyle hem Kartal'ı skorda üstünlüğe taşıdı hem de çok eleştirilen Belçikalı yıldıza gelecek maçlar öncesi özgüven kazandırdı. Güven 2 asistle kalmadı, Batshuayi'nin nefis asistinde akıl dolu plase ile güzel bir kapanış yaptı. Batshuayi ligdeki 6. golünü kaydederken, Güven bu sezon ağları 4. defa sarstı.



SERDAR'DAN GÜZEL ASİST



Beşiktaş'ın Kayserispor'u devirdiği mücadelede takımın başında sahaya çıkan Önder Karaveli, savunmada Domagoj Vida'nın partneri olarak Serdar Saatçı'ya şans tanıdı. 18 yaşındaki savunam oyuncusu Cyle Larin'in attığı golde yaklaşık 40 metreden çok ölçülü bir pas gönderdi. Kanadalı forvet de golü yaptı. SERDAR Saatçı maç sonu çok mutluydu, şöyle konuştu: "Altyapımızda bize 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' dediler. Bunu öğrettiler. Ben de aklımda hep bu sözlerle sahaya çıkıyorum. Enteresan duygular dolu bir maç oldu. Geri düştüğümüzde asla pes etmedik. Bu güzel galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum"



EN MUTLU GÜNÜM



Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan Önder Karaveli çok mutluydu. Karaveli "Burada birçok başarı tattım ancak en güzel günümü yaşadım. Galip gelip oğluma sarılmak istiyordum, bunu oyuncularıma da söyledim. Bunu sağladıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Ben Beşiktaş'ın bir parçasıyım. Teknik sorumlu olarak sahaya çıktım ama yarın tribünde olup tezahüratlara da eşlik edebilirim" dedi.



REAKSİYON VEREBİLDİK



Michy Batshuayi maç sonu şunları söyledi: Benim için güzel bir gündü ama bunu umursamıyorum. Önemli olan takımın kazanmasıydı. Art arda oynayacağımız maçlar var. Orada da devam etmeliyiz. Bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini, reaksiyon vermemiz gerektiğini konuşmuştuk. Bunu yaptık. Sezonun geri kalanı için özgüven anlamında bu galibiyet çok önemliydi"