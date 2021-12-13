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Kadro sil baştan

Kadro sil baştan Teknik patron Karaveli, Dortmund maçına göre 7 farklı ismi sahaya sürdü. Josef, Welinton, Necip kart cezaları nedeniyle forma giymedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Kadro sil baştan

Dün takımın başında yer alan alt yapı hocası Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçına göre Kayserispor karşısında 7 farklı isme görev verdi. Josef ile Welinton, sarı kart cezaları nedeniyle Kayserispor maçında takımlarını yalnız bıraktı. Necip Uysal da kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı. Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de oynayan Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal ve Kenan Karaman yedekler oturdu. Karaveli bu 7 ismin yerine Kayserispor maçında Domagoj Vida, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Rachid Ghezzal'ı sahaya sürdü.

7 EKSİK BİRDEN
Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçına 7 eksikle çıktı. Üç cezalı oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok, N'Koudou ve Teixeira da kadroda yer alamadı. N'Sakala kadro dışı bırakılmıştı.

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