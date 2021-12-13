Hoca belli oluyor

Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın bu yıl benzer bir grafik çizemeyince görevinden ayrılmıştı. Kartal'da bugün takımın yeni hocası büyük oranda belirlenecek. Siyah- beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi yönetim kurulunu 14.00'te toplayacak. Kurmaylarının tüm fikirlerini dinleyecek. Birçok aday var ancak Beşiktaş'ı art arda 2 sezon şampiyonluğa taşıyan, son olarak da Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş ismi öne çıkıyor. Çebi de arasının çok iyi olduğu Güneş'in takımı yeniden devralmasını istiyor.