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Hoca belli oluyor

Sergen Yalçın’ın istifasının ardından başkan Çebi bugün tüm fikirleri dinleyecek. Şenol Güneş favori...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Hoca belli oluyor
Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın bu yıl benzer bir grafik çizemeyince görevinden ayrılmıştı. Kartal'da bugün takımın yeni hocası büyük oranda belirlenecek. Siyah- beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi yönetim kurulunu 14.00'te toplayacak. Kurmaylarının tüm fikirlerini dinleyecek. Birçok aday var ancak Beşiktaş'ı art arda 2 sezon şampiyonluğa taşıyan, son olarak da Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş ismi öne çıkıyor. Çebi de arasının çok iyi olduğu Güneş'in takımı yeniden devralmasını istiyor.
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