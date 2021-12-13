Beşiktaş'ta teknik direktör adayları 2'ye düştü! Rıza Çalımbay ve Bruno Pinheiro...

Beşiktaş'ta teknik direktörün belirlenmesi için gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde birçok hoca yer alırken, gerçekleşen toplantıyla birlikte bu sayı 2'ye indi.



Yönetim Kurulu'nun "Yerli bir hoca olacaksa, Beşiktaş'ın içinden gelen bir isim olsun" önerisi, Başkan Ahmet Nur Çebi'den de kabul gördü. Yerli hoca konusunda Rıza Çalımbay isminde karar kılınırken, yabancı konusunda ise Bruno Pinheiro öne çıktı. Bu iki isim için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe öncesinde yeni teknik direktörü yarın belirlemek isteyen yönetimde, ibre ligi ve takımı da iyi bilmesi nedeniyle Rıza Çalımbay'dan yana.