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Beşiktaş'ta teknik direktör adayları 2'ye düştü! Rıza Çalımbay ve Bruno Pinheiro...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Gerçekleşen toplantı sonrası siyah-beyazlılarda hoca adayları 2'ye düştü. Yerli isim olarak Rıza Çalımbay, yabancı hoca olarak da Bruno Pinheiro'da karar kılındı. Bu iki isim için son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi. İşte yönetim kurulu toplantısının detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:23 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 19:29
Beşiktaş'ta teknik direktör adayları 2'ye düştü! Rıza Çalımbay ve Bruno Pinheiro...

Beşiktaş'ta teknik direktörün belirlenmesi için gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde birçok hoca yer alırken, gerçekleşen toplantıyla birlikte bu sayı 2'ye indi.

Yönetim Kurulu'nun "Yerli bir hoca olacaksa, Beşiktaş'ın içinden gelen bir isim olsun" önerisi, Başkan Ahmet Nur Çebi'den de kabul gördü. Yerli hoca konusunda Rıza Çalımbay isminde karar kılınırken, yabancı konusunda ise Bruno Pinheiro öne çıktı. Bu iki isim için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe öncesinde yeni teknik direktörü yarın belirlemek isteyen yönetimde, ibre ligi ve takımı da iyi bilmesi nedeniyle Rıza Çalımbay'dan yana.

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