Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

Beşiktaş'ın sahasında 4-2 kazandığı Kayserispor mücadelesini Tümer Metin, Tivibu Spor'da değerlendirdi. İşte Tümer Metin'in yorumları: "Enteresan bir akşam oldu. Bence Beşiktaş kırılma maçlarından birini oynadı. Sezonun bundan sonrası için, oyuncular üzerindeki soru işaretlerini kaldırabilmek için bir kırılma maçıydı.
"BAMBAŞKA BİR YERE GÖTÜREBİLECEK SEVİYEDE OLURDU"
Thiam'ın golünün ardından tribünlerden Sergen Yalçın tezahüratı yükseldi. Bu hem bırakan hoca hem de yönetim açısından da seyircinin bu tezahüratı bundan sonraki haftalar için skor değişmeyeseydi oyuncu üzerindeki etkisi, Dolmabahçe üzerindeki etkisi, tesisler üzerindeki etkisi bambaşka bir yere götürebilecek seviyede olurdu.
"MÜCADELENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"
Önder ve Serdar Hoca, devre arasında konuştuğumuz işi Thiam'ın golünden sonra yapmaya karar verdi. Devre arasındaki dedik ki, "Kayserispor 11 kişi topun arkasına geçiyor. Beşiktaş üretmekte zorluk çekiyor. Oğuzhan ve Güven Yalçın değişiklikleri maçın kalan dakikalarında mücadelenin çehresini değiştirdi.