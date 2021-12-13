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Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, 2-1 geriye düştüğü maçı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 4-2 kazanmayı başardı. Karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaş'ın eski oyuncusu Tümer Metin, siyah-beyazlıların genç yıldızını Semih Şentürk'e benzetti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:49
Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

Beşiktaş'ın sahasında 4-2 kazandığı Kayserispor mücadelesini Tümer Metin, Tivibu Spor'da değerlendirdi. İşte Tümer Metin'in yorumları: "Enteresan bir akşam oldu. Bence Beşiktaş kırılma maçlarından birini oynadı. Sezonun bundan sonrası için, oyuncular üzerindeki soru işaretlerini kaldırabilmek için bir kırılma maçıydı.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"BAMBAŞKA BİR YERE GÖTÜREBİLECEK SEVİYEDE OLURDU"
Thiam'ın golünün ardından tribünlerden Sergen Yalçın tezahüratı yükseldi. Bu hem bırakan hoca hem de yönetim açısından da seyircinin bu tezahüratı bundan sonraki haftalar için skor değişmeyeseydi oyuncu üzerindeki etkisi, Dolmabahçe üzerindeki etkisi, tesisler üzerindeki etkisi bambaşka bir yere götürebilecek seviyede olurdu.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"MÜCADELENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"
Önder ve Serdar Hoca, devre arasında konuştuğumuz işi Thiam'ın golünden sonra yapmaya karar verdi. Devre arasındaki dedik ki, "Kayserispor 11 kişi topun arkasına geçiyor. Beşiktaş üretmekte zorluk çekiyor. Oğuzhan ve Güven Yalçın değişiklikleri maçın kalan dakikalarında mücadelenin çehresini değiştirdi.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"TARAFTARLAR DA TEPKİ GÖSTERİYORDU"
Oğuzhan ile Güven Yalçın oyuna girdikten sonra radikal de bir değişiklik öyle ya da böyle içeride son 4 golün altında imzası olan Larin'i oyundan alıyorsun. Maça da bir golle devam eden Larin'i oyundan alıyorsun. Yoruldu, evet. Taraftarlar da tepki gösteriyordu.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"BİZİM ZAMANIMIZDA SEMİH O İŞLERİ YAPARDI"
Bu akşam 1 gol, 2 asist, olağanüstü iştahlı ve maçı çevirebilecek işleri yapan Güven Yalçın, haftaya ilk 11'de başlar mı, yok başlamasın ilk 11. Güven, sonradan oyuna dahil olduğunda çok daha fazla etkili. Bizim zamanımızda Semih, o işleri yapardı. 11 başladığında zaman zaman sıkıntı çektiği olurdu ama sonradan girdiğinde çok etkili olurdu Semih. Güven'de de benzer işleri görüyorum ben. Bu akşam oyuna girdikten sonra da inanılmaz şeyler yaptı.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"OYUNA GİRİP İŞ YAPMAK ÇOK DAHA ZORDUR"
Bugün 2-1 gerideyken, hafta içi hocanız ayrılmışken, bu ortamda oyuna girmek bir oyuncu için de kolay değil. Bu şartlar altında Oğuzhan ve Güven oyuna girdi. Oyuna girip iş yapmak çok daha zordur. İkisi de kalan sürede hem maçı çevirecek hem de takımın çehresini değiştirecek işler yaptılar.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"MEZİYETİNDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ YOK"
Oğuzhan'ı senelerdir söylüyoruz. Biraz reaksiyon gösterdiğinde, yeteneklerini biraz sahanın içerisinde sorumluluk duygusu ile gösterdiğinde, umursadığında... Meziyetinden kimsenin şüphesi yok. Oğuzhan'ı tebrik edelim. Ondan beklenen ancak genelde yapmadığı işleri yaptı bugün.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"GÜVEN GELDİ, DARBEYİ ALDI"
Batshuayi rahatladı. Uğur Demirok ve yanındaki stoper Güven oyuna girdikten sonra hangisini alacağız diye düşündü. Bundan sonra Batshuayi'nin etkili olduğu anlar başladı. Güven geldi darbeyi aldı, Batshayi boşta kaldı.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"NE KADAR ETKİLİ OLDUKLARINI GÖRDÜK"
Batshuayi'yi çıkartıp Güven'i oyuna alsaydın, Kayserispor'un stoperleri çok fazla zorlanmazdı. İkili olduklarında hem Batshuayi'nin hem de Güven'in ne kadar etkili olduklarını gördük. Risk mi, evet risk. Sezonun genelinde oynabilir misin, hayır. Ama bu tür maçlarda kesinlikle yapman gereken hamle.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"BİR KIRILMA MAÇIYDI"
Beşiktaş için çok önemli, bir kırılma maçıydı. Eğer kaybetseydi bundan sonraki her haftaya Sergen Yalçın tezahüratları sirayet ederdi. Beşiktaş kısmen yaralarını sarmış, öz güvenli çıkacak Fenerbahçe derbisine. Kaybetseydi çok daha farklı bir senaryo konuşacaktık.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"DEFANSİF SIKINTILAR DEVAM EDİYOR"
Beşiktaş, kazanmasına rağmen yaralarına merhem olacak bir maç oynamadı. Sıkıntılar hala devam ediyor. Beşiktaş, bu akşam 2 gol yedi. Defansif sıkıntılar devam ediyor. Bir de Thiam'ın Beşiktaş'ın 3. golü öncesi kaçırdığı bir pozisyon var, Ersin'in çıkardığı pozisyon.

Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLDU"
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tezahüratının gelecek haftalara yansımaması adına yönetim için çok önemli bir galibiyet oldu bu. Ama oyun, sezonu çevirmeye, geçen sezonki oyuna yaklaşmaya yeterli mi, değil. Ben hala içerideki oyuncu kadrosunun bireysel performans olarak geçen seneye yaklaştığını bile düşünmüyorum.

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