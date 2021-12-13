Beşiktaş'ın yıldızına Semih Şentürk benzetmesi!

"TARAFTARLAR DA TEPKİ GÖSTERİYORDU"

Oğuzhan ile Güven Yalçın oyuna girdikten sonra radikal de bir değişiklik öyle ya da böyle içeride son 4 golün altında imzası olan Larin'i oyundan alıyorsun. Maça da bir golle devam eden Larin'i oyundan alıyorsun. Yoruldu, evet. Taraftarlar da tepki gösteriyordu.

"BİZİM ZAMANIMIZDA SEMİH O İŞLERİ YAPARDI"

Bu akşam 1 gol, 2 asist, olağanüstü iştahlı ve maçı çevirebilecek işleri yapan Güven Yalçın, haftaya ilk 11'de başlar mı, yok başlamasın ilk 11. Güven, sonradan oyuna dahil olduğunda çok daha fazla etkili. Bizim zamanımızda Semih, o işleri yapardı. 11 başladığında zaman zaman sıkıntı çektiği olurdu ama sonradan girdiğinde çok etkili olurdu Semih. Güven'de de benzer işleri görüyorum ben. Bu akşam oyuna girdikten sonra da inanılmaz şeyler yaptı.