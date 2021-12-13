BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan flaş Beşiktaş sözleri! "Jose Mourinho mu geldi?" (BJK spor haberi)

Önce şunu söyleyeyim, "Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz" diye kim demişse çok haklıymış... Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun futbolcu milleti, ciddi anlamıyla fırıldak bir millet. Sergen Yalçın gitti, adamlar kendilerine geldi. Çok mu iyi oynadılar? Hayır... Ama bir şeyi mükemmel yaptılar; mücadele, coşku ve yardımlaşma...

O halde sormak lazım; arka arkaya maçları kaybederken, ligin zayıf takımlarına karşı mağlup olurken sahada ruh gibiydiniz, isteksizdiniz... Peki 3 günde ne değişti de bu hale geldiniz? Sizler Sergen Yalçın ve ekibini sabote edip yolladınız. Maça gelince; çok net bir şekilde Batshuayi-Güven ortaklığı kurtardı... Beşiktaş'ta coşku ve mücadele vardı ama kötü goller yediler. Son bölüme de mağlup girdiler. İşte bu bölümde sahaya Güven çıktı. Çok akıllı iki asistle Batshuayi'ye golleri yaptırdı, uzatmalarda da Batshuayi ona borcunu ödedi. Asistiyle Güven noktayı koydu.