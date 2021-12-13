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BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş İstanbul'a geliyor! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör... Bir dönem siyah beyazlıları çalıştıran Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Tecrübeli hocanın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:47 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:01
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş İstanbul'a geliyor! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi. Şenol Güneş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

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