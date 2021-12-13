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Belçika basınından Batshuayi yorumu! "5 dakikada Beşiktaş'ı kurtardı"

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Kayserispor karşısında 2-1 yenik duruma düştüğü maçı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 4-2 kazandı. Mücadelenin 84 ve 89. dakikalarında fileleri havalandıran Michy Batshuayi maça damgasını vururken, Belçika basını yıldız isme övgüler yağdırdı. İşte detaylar... (Uğur Sarıkaya / DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:24
Belçika basınından Batshuayi yorumu! "5 dakikada Beşiktaş'ı kurtardı"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, 2-1 yenik duruma düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu gollerle 4-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmanın kader adamı 84 ve 89. dakikalarda fileleri havalandıran Michy Batshuayi olurken, Belçika basını yıldız ismi manşete taşıdı.

Walfoot'ta yer alan haberde, Batshuayi'nin attığı 2 golle Beşiktaş'ı zafere taşıdığı belirtilirken, "Batshuayi 5 dakikada attığı 2 golle Beşiktaş'ı kurtardı" denildi.

"TOPU KALECİ İLE DİREK ARASINA NİŞANLADI"

Belçika yıldızın skoru 3-2'ye getiren golüne ayrı bir parantez açan internet sitesi, "Pjanic tarafından başlatılan kontrada Batshuayi, rakip defans oyuncusunu şık bir bacak hareketiyle geçip, topu kaleci ile direk arasına nişanladı" yorumunu yaptı.

Batshuayi'nin bu performansının Belçika Milli Takımı için de değerli olduğu ifade edildi.

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