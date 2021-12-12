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Beşiktaş'ta teknik adam çıkmazı! Yerli mi, yabancı mı?

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta, yönetimin içinde “Yerli mi, yabancı mı?” çıkmazı halen çözüme kavuşabilmiş değil. Ahmet Nur Çebi takımı yerli bir isme emanet etmeyi düşünürken, başta Ceyhun Kazancı olmak üzere bazı yöneticilerin ise yabancı bir teknik adamla anlaşılması yönünde baskı yaptığı bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta teknik adam çıkmazı! Yerli mi, yabancı mı?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları sürüyor. Yerli adaylar arasında ilk sırada halen Şenol Güneş'in ismi yer alırken, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk'un isimleri de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta teknik adam çıkmazı! Yerli mi, yabancı mı?

Listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisine kadar yeni hocayı açıklamak istiyor. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler arasında teknik direktör konusunda anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta teknik adam çıkmazı! Yerli mi, yabancı mı?

Başkan Çebi, takımı yerli bir isme emanet etmeyi düşünürken, başta Ceyhun Kazancı olmak üzere bazı yöneticilerin ise yabancı bir teknik adamla anlaşılması yönünde baskı yaptığı bildirildi. Önümüzdeki günlerde Başkan Çebi ve yöneticilerin ortak bir noktada buluşup, yeni teknik direktörü resmen açıklaması bekleniyor.

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