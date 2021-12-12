Kartal yeniden başlıyor! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Yukatel Kayserispor karşısında çıkacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan siyah-beyazlı ekip, 9. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Yukatel Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.
EN SON G.SARAY'I YENDİ
Beşiktaş ligdeki son 5 maçında sadece bir puan alabildi. Ligdeki son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor (0-1), Trabzonspor (1-2), Aytemiz Alanyaspor (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu, Kasımpaşa ile (1-1) berabere kaldı.