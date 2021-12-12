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Kartal yeniden başlıyor! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Sergen Yalçın’sız ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor’u ağırlıyor. Son 5 lig maçında 1 puan alan Kartal, kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor. Kayserispor ise güçlü rakibi karşısında galip gelerek sürprize imza atmayı hedefliyor. İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
Kartal yeniden başlıyor! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Yukatel Kayserispor karşısında çıkacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kartal yeniden başlıyor! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan siyah-beyazlı ekip, 9. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Yukatel Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.

Kartal yeniden başlıyor! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

EN SON G.SARAY'I YENDİ
Beşiktaş ligdeki son 5 maçında sadece bir puan alabildi. Ligdeki son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor (0-1), Trabzonspor (1-2), Aytemiz Alanyaspor (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu, Kasımpaşa ile (1-1) berabere kaldı.

Kartal yeniden başlıyor! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Siyah-beyazlılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilen Beşiktaş, grup mücadelesini sıfır puanla tamamladı.

Kartal yeniden başlıyor! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

15 MAÇTA 11 YENİLGİ
Beşiktaş bu sezon oynadığı son 15 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi. Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçla düşüşe geçen Kartal, bu maçın ardından ligdeki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Kartal yeniden başlıyor! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş, aynı periyotta Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta mağlup oldu.

Kartal yeniden başlıyor! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

KULÜBEDE KARAVELİ OLACAK
Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alacak. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde bulunacak.

Kartal yeniden başlıyor! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, M. Topal, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan

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