TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Trabzonspor o isim için karşı karşıya! Samet Akaydın...

MECBUREN NECİP

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş da, scout ekibinin listesinde yer alan Samet Akaydın için nabız yokluyor. Welinton-Vida ikilisinden beklenen verimi alamayan, 8+3 kuralı sebebiyle bu bölgede zaman zaman Necip'e forma veren siyah beyazlılar hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken ve bu değerde ligin en iyi savunma oyuncuları arasında yer alan Samet Akaydın'ı yakın takipte.

TÜRK STOPER HAVUZU DARALDI

A Milli Takımızda forma giyen Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak gibi isimlerin haricinde Süper Lig'de savunma oyuncusu havuzu bir hayli daralırken, kulüplerin büyük çoğunluğu stoper bölgesini yabancı oyunculardan oluşturuyor. Fakat gelecek sezon dört yerli oyuncunun sahada olma zorunluluğu, Türk stoperlerin önemini daha da artıracak.