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SPOR HABERİ - Beşiktaş Kayserispor maçında penaltı bekledi! İşte o anlar...

Spor haberi... Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Siyah-Beyazlı ekip penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 19:39
SPOR HABERİ - Beşiktaş Kayserispor maçında penaltı bekledi! İşte o anlar...

Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Hızlı başlayan mücadelenin 6. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Rachid Ghezzal, topu kaleye nişanladı ancak Kayserispor savunmacısı Majid Hosseini bu şuta engel oldu.

Ghezzal ve Beşiktaşlı futbolcular pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a penaltı itirazında bulunsa da Şansalan oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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